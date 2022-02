19-02-2022 10:50

Podio regale nella mass start femminile del pattinaggio di velocità su pista lunga dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 e sul gradino più basso del podio c’è Francesca Lollobrigida, che conquista la medaglia di bronzo.

Pechino 2022: seconda medaglia per Francesca Lollobrigida

L’oro è andato alla grande favorita della vigilia, l’olandese Irene Schouten, al terzo titolo olimpico di questi Giochi dopo quelli nei 3000 metri, in cui Francesca è stata argento, e nei 5000. L’argento lo vince la canadese Ivanie Blondin, un’altra delle più accreditate alle medaglie. La 31enne romana di Frascati conquista quindi la sua seconda medaglia a Pechino 2022, la terza per quanto riguarda il pattinaggio di velocità azzurro su pista lunga e la diciassettesima totale della nostra spedizione ai Giochi cinesi.

Pechino 2022: Lollobrigida mai peggio del sesto posto in questa Olimpiade

Peccato solo il fatto che Francesca sia rimasta piuttosto imbottigliata a centro gruppo fino a un giro e mezzo dalla fine e quindi la rincorsa all’oro, che lei probabilmente si aspettava dato che questa è la sua gara preferita e nella quale ha vinto tre gare in carriera in Coppa del Mondo, si è fatta tremendamente difficile. Ma “Lollo” chiude un’Olimpiade per lei strepitosa: argento nei 3000, bronzo nella mass start, quarta nei 5000 e sesta nei 1500. E giustamente è stata premiata come portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura di domani.

Pechino 2022: nella mass start maschile delude Giovannini

Nella corrispettiva gara maschile invece delusione per Andrea Giovannini, che si è dovuto accontentare dell’undicesimo posto. L’oro, il primo individuale per il Belgio ai Giochi invernali e il secondo in assoluto a 74 anni dal precedente, l’ha vinto Bart Swings, l’argento e il bronzo se li sono portati a casa i sudcoreani Chung Jae-won e Lee Seung-hoon, campione uscente della specialità.

