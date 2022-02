Pechino 2022, Skeleton, Margaglio: "Non ho retto la troppa pressione"

11-02-2022 09:21

Non erano certo queste le aspettative di Valentina Margaglio alla partenza per Pechino. Il suo sogno a cinque cerchi era differente ma purtroppo ormai non si può tornare indietro. Eppure la medaglia di bronzo conquistata quindici giorni fa agli Europei sembrava poter essere un ottimo biglietto da visita anche per l’avventura cinese.

Per l’azzurra parecchie difficoltà, ma non soltanto legate alla giornata odierna, come spiega ai microfoni di Eurosport. “Settimana difficilissima, dove non sono riuscita a mettere insieme neanche una discesa se non una l’ultimo giorno. Mi dispiace, perché ho fatto tutta la stagione pensando solo a questa gara e oggi che è arrivata la tensione era un po’ troppa e non ho retto.

Sicuramente è una gran soddisfazione il record di spinta, ma non è servito a nulla perché ero molto rigida e nervosa, e mi dispiace. Cercherò di fare il possibile per recuperare qualche posizione e godermi di più questo momento“.

