Pechino 2022, tegola per l'Italia: Kevin Fischnaller positivo al Coronavirus

04-02-2022 09:15

A poche ore dalla Cerimonia d’Apertura di Pechino 2022 arriva la notizia del primo caso di positività al Coronavirus all’interno della spedizione italiana.

Pechino 2022, prima positività tra gli italiani: è Kevin Fischnaller

Ad aver contratto il Covid-19 è lo slittinista Kevin Fischnaller, che si trova in isolamento dalla serata di giovedì. Dopo che la positività era emersa con il primo tampone, si è deciso di aspettare prima di rendere nota la notizia, che è stata purtroppo confermata dal secondo tampone.

Si spiega così l’assenza dell’atleta azzurro al training ufficiale di venerdì in vista delle prime due run di gara del singolo maschile previste sabato per il singolo maschile, mentre domenica sarà la giornata in cui verranno assegnate le medaglie con la quarta manche, in programma alle 14.15 ora italiana.

Pechino 2022, slittino: Dominik Fischnaller tra i favoriti per le medaglie

Per l’Italia si tratta di una defezione pesante, perché anche se l’atleta più atteso per giocarsi un posto sul podio sarà il cugino di Kevin, Dominik, quarto nell’ultima prova, Kevin Fischnaller, vincitore della Coppa del Mondo sprint della passata stagione, era parso subito a proprio agio sul budello di Yanqing.

Pechino 2022 sarà la seconda Olimpiade della carriera di Kevin Fischnaller, che a Pyeongchang 2018 ha raccolto il 7° posto nel singolo.

Pechino 2022 e Coronavirus, aumentano le positività

Cresce inoltre la preoccupazione nel team guidato dal tecnico Armin Zoeggeler per possibili nuovi contagi e la paura che si sviluppi un focolaio.

La positività di Kevin Fischnaller è solo l’ultima di un lungo elenco di contagi prima ancora dell’inizio delle gare di Pechino 2022, con nomi illustri tra i quali quello del norvegese Jarl Magnus Riiber, fuoriclasse della combinata nordica,

