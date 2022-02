Pechino 2022: tris d'oro della Germania nella staffetta mista dello slittino.

10-02-2022 16:28

Terza vittoria su tre edizioni a cinque cerchi della staffetta mista dello slittino per la Germania, che con Natalie Geisenberger, Johannes Ludwig e il doppio formato da Tobias Wendl e Tobias Arlt ha battuto di soli 80 millesimi l’Austria, argento con Madeleine Egle, Wolfgang Kindl e Thomas Steu e Lorenz Koller. Bronzo alla Lettonia, staccata di 948 millesimi con Eliza Tiruma, Kristers Aparjods e Martins Bors e Roberts Plume. Geisenberger e Wendl e Arlt incrementano il loro bottino di ori olimpici arrivando a sei, la Germania fa l’en-plein di titoli a cinque cerchi nello slittino in questi Giochi. Buon quinto posto a 1”446 per l’Italia, pur priva dei cugini Dominik e Kevin Fischnaller, e che ha schierato Andrea Voetter, Leon Felderer ed Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner.

OMNISPORT