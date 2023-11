Lazio, Pedro attacca Mourinho: "Fa ridere. Addio Roma? Mi hanno cacciato e non so perché"

L'attaccante biancoceleste si scaglia contro il tecnico giallorosso e non si trattiene. Parole al veleno anche contro la Roma, in cui ha militato nella stagione 2020-2021

18-11-2023 23:40

È un Pedro scatenato quello che dagli studi di SportItalia torna a commentare l’attacco frontale rivoltogli da José Mourinho al termine dell’ultimo derby della Capitale. L’esterno spagnolo della Lazio, accusato dallo Special One di “tuffarsi troppo”, non si è trattenuto e, in diretta tv, si è lasciato andare a una replica al veleno, riservando anche una frecciata alla proprietà della Roma tornando a palare del suo passato giallorosso.

Mourinho contro Pedro

Dopo averlo fatto sui social, l’attaccante spagnolo della Lazio, Pedro, torna a rispondere a tono all’allenatore della Roma, José Mourinho, che, al termine dell’ultimo derby lo aveva accusato commentando la sua gara in modo polemico. “Per come si tuffa poteva fare il nuotatore”, aveva tuonato lo Special One e, in queste ore, l’ex Chelsea e Barcellona si è preso la sua rivincita.

Pedro non si trattiene su Mourinho

Interpellato sull’episodio, infatti, Pedrito si è trasformato in un fiume in piena:

Mourinho? Mi fa ridere. Sappiamo tutti com’è. Prima dice una cosa, poi un’altra. Ricordo ancora quando lo battemmo con il Barcellona e lui allenava il Real e disse altre cose ancora. Così come quando ero al Chelsea e vincemmo contro il suo United. E lo stesso ha fatto l’anno scorso quando abbiamo vinto i due derby e si è messo a parlare di altre cose. Ma lui è sempre così. Se non è un riferimento all’arbitro è uno al calendario o a un avversario che secondo lui si butta. Per me, è un uomo molto divertente. So che lo fa per stemperare la tensione perché lo conosco, visto che mi ha allenato…

Pedro e l’addio alla Roma

Poi, in merito al suo passato alla Roma e l’addio non proprio in sintonia, lo spagnolo ha spiegato:

C’era Fonseca che mi chiedeva di fare cose che non erano adatte al mio modo di giocare. Però, questa non è una scusa, perché un giocatore importante deve riuscire a fare tutto. Detto questo, di certo non è andata bene, ma non so il motivo per cui mi hanno mandato via. Venni messo fuori rosa e chiesi di parlare con la società, ma mi dissero che non era possibile, non so perché mi hanno mandato via.

Pedro e il rapporto speciale con Sarri

