Totti chiama, la Roma non risponde ed anche i tifosi ora mollano il capitano

Lo sfogo dell'ex capitano alla Bobo-tv scatena le reazioni sul web, anche l'incoronazione di Lukaku-Dybala come miglior coppia della A fa discutere

14-11-2023 10:50

C’era una volta l’ottavo re di Roma. Intendiamoci, Francesco Totti resta icona immortale nella città Eterna ma il fascino da leader del Pupone si sta indebolendo negli anni. Colpa del tempo che passa, dei tanti gossip legati alla tormentata vicenda con Ilary Blasi e di una sovraesposizione dello stesso capitano che alla domanda su un suo ritorno in società risponde sempre alla stessa maniera, come ha fatto anche ieri alla Bobo-tv.

Totti dopodomani sancirà la pace con Spalletti

Se da un lato sta per finire l’antica telenovela della lite infinita con Spalletti, visto che i due sanciranno la pace ufficiale giovedì, quando si incontreranno al Bambin Gesù e chuderanno il lungo capitolo di screzi nato nel suo ultimo anno da calciatore, dall’altro sembra destinato a rimanere utopia un nuovo ingresso come dirigente alla Roma per Totti.

Totti lancia l’ennesimo appello alla Roma

Ospite di Christian Vieri nel nuovo format della Bobo-tv, Totti ha risposto alla scontata domanda sul suo futuro: “Per la Roma io ci sono sempre. Mi piacerebbe tornare e per la Roma darei tutto come ho sempre fatto, ma dall’altra parte non c’è la stessa volontà. I matrimoni si fanno in due”.

Per i tifosi Totti deve smettere di elemosinare un posto

Fioccano le reazioni sui social: “Essere stati grandi giocatori non arroga nessun diritto di prelazione. Per stare dietro la scrivania bisogna STUDIARE. Un solo giocatore ha lavorato bene anche nella dirigenza: Maldini (ma è un’eccezione). Gli ex giocatori devono intraprendere prima un percorso” e poi: “Te vojo bene Francè, ma a fare cosa? Anche basta” e anche: “Lo abbiamo capito.sono 2 anni che lo ripete”.

C’è chi scrive: “E pure un po’ de dignità, sempre a prostrarti co ste dichiarazioni per lavorare nella Roma eddaje su ….” e poi: “Ha smesso da 6 anni e mezzo ed ancora non ha trovato posto in società neanche come magazziniere. Anche io non mi fiderei delle sue visioni calcistiche e dirigenziali”.

Poco convincenti anche le parole dette su Lukaku e Dybala (“la coppia di attaccanti più forte del campionato”): “Mi sa che Totti non vede una partita di calcio da un po di anni” e infine: “France ritorna alla realtà e te lo dico da romanista”.