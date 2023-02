Pedrosa: "Bagnaia? Mai visto un campione con così tanti errori commessi"

Il pilota spagnolo: "Bastianini è ansioso di mostrare il suo valore e sarà motivato dall’avere al suo fianco il campione del mondo".

18-02-2023 17:45

C’è un grande ritorno nel 2023 in MotoGP: Dani Pedrosa infatti farà da wildcard per aiutare la KTM, di cui è collaudatore, nel GP di Spagna del prossimo 30 aprile. Il pilota spagnolo sa bene al momento quale sia la moto migliore.

Questo il parere di Pedrosa: “Non possiamo dire se la Ducati sia migliore o meno rispetto a quella dello scorso anno, ma è chiaro che in questo momento siano superiori, almeno per quanto visto in Malesia. In quei giorni sono andato ad osservare in pista e mi sono sembrate moto molto veloci in ogni tipo di curva e su ogni parte del tracciato, sono sembrati tutti a loro agio”.

Pedrosa però ci va cauto: “Ma prevedere già da ora chi sarà campione è molto difficile, sia perché il campionato è molto lunga, ma anche perché possono succedere tante cose, come cadute e infortuni. Se salti una gara per infortunio, ora ne perdi due. E se troviamo due o tre GP di fila, rischi di perderne quattro o sei. Si possono perdere tanti punti”.

Sui piloti più in forma, Pedrosa sembra avere le idee chiare: “Da quel che ho visto, uno dei migliori è stato Jorge Martin. Poi c’è Pecco Bagnaia, che è il campione in carica e proverà a difendere la sua corona”. Sui due piloti della Ducati ufficiale, Pedrosa ha aggiunto: “Lo scorso anno è stato campione con tanti errori, una cosa mai vista. Gli basterà cadere di meno per fare meglio. Infine c’è Enea Bastianini, che è ansioso di mostrare il suo valore e sarà motivato dall’avere al suo fianco il campione del mondo”.

Infine, una battuta anche sulla Yamaha: “Mi ha lasciato qualche dubbio”.