Pedrosa svela il segreto di Valentino Rossi

Il centauro della Honda Dani Pedrosa in un'intervista a Sky alla vigilia del Gran Premio di Aragon ha ripercorso la sua carriera ed ha parlato del circus soffermandosi sulla longevità di Valentino Rossi, in pista a 39 anni e sempre al top.

"Lui sta cercando di vivere questa vita al massimo, fino a quando può, e i tifosi sono contenti per quello. Quando vedi che la gente è contenta, sei predisposto a continuare per portare avanti la tua leggenda. Chi è più forte tra lui e Marquez? È difficile rispondere a questa domanda perché i tempi sono diversi. È come fare un confronto tra Lawson e Valentino, è diverso, non si può fare. Marc e Vale sono due grandi campioni".

Il suo ritiro prematuro a fine stagione: "La mia grande passione è correre in moto, stare in pista, però adesso il nostro sport sta crescendo, abbiamo molti più tifosi che seguono la MotoGP da tutto il mondo e, ora, con i social possono farlo ancora di più. Questa è una parte che mi piace un po’ di meno. Però, tutte le volte che mi sono fatto male e sono stato infortunato, sono riuscito a tornare grazie ai messaggi e all’affetto dei tifosi che mi vogliono bene, e questa è una cosa positiva del paddock".

"Sono stufo delle gare? No, le gare sono ciò che mi appassiona, la cosa più importante per me è fare la lotta in pista. Adesso, però, il feeling non è più com’era prima. Adesso sento l’intensità delle gare meno di prima. Prima le gare mi prendevano al 100%. E gli infortuni hanno influito, purtroppo, perché quando guidi una moto così è sempre difficile sapendo che ti puoi fare molto male. Ho sofferto quello che mi è successo, ma sono sempre tornato con la forza che avevo dentro per arrivare fino al podi".

Il genio Marquez: " Quello che ho visto io di Marc è che lui è bravo a gestire tutte le gare durante l’anno. Normalmente i piloti hanno difficoltà in certe piste, ma lui riesce sempre a gestirle bene e a fare il massimo anche su piste sfavorevoli. Prende sempre tanti punti, anche dove i rivali sono più forti. Poi, quando arriva una gara in cui è favorito, normalmente la vince".

SPORTAL.IT | 21-09-2018 10:20