02-12-2022 14:03

La leggenda del Brasile Pelé ha voluto rassicurare tutti dopo il suo ricovero all’ospedale di San Paolo.

“Amici, sono in ospedale per la mia visita mensile. E’ sempre bello ricevere dei bei messaggi come questo. Grazie al Qatar per questo tributo e a tutti quelli che mi mandano buone vibrazioni”, ha scritto sui social, postando la foto di un omaggio fattogli dal Qatar, che ha illuminato un grattacielo in suo onore.