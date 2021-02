Pellè ritrova il Parma: "Qui ho lasciato un lavoro a metà"

Graziano Pellè è tornato in Serie A, al Parma. Dopo quasi dieci anni dalla sua prima esperienza gialloblù e dopo quattro anni e passa trascorsi in Cina.

L’ex Feyenoord e Southampton si è presentato in conferenza stampa, tornando sulla scelta fatta nel 2016 di firmare con lo Shandong Luneng.

“La scelta di andare in Cina era la migliore che poteva capitarmi. Quando uno è un professionista dà il massimo ovunque sia. Avevo allenatori come Magath, una specie di Zeman, con cui dovevi correre e si lavorava”.

Quest’inverno, a scadenza di contratto, tante telefonate. Fino a quella del Parma, in crisi e con la voglia di riportare Pellè al Tardini, a quasi dieci anni dall’ultima volta: “Ho avuto tante chiamate. Ho aspettato un po’. Il Parma mi ha mostrato più voglia, non bisogno. A Parma sono stato tempo fa, ho lasciato il lavoro fatto a metà e io sono orgoglioso, mi piace dare alle persone ciò che ti trasmettono. Penso di dovere dare di più a questa piazza”.

L’attaccante classe 1985 ha ricordato qull’esperienza e le difficoltà affrontate: “Mi impegnavo tanto, facevo abbastanza bene con Giovinco, ho raggiunto la maturità per capire cosa fare. Ho avuto un exploit internazionale, ma non per colpa di altri, ma solo per un mio modo di approcciare a questo lavoro. Sono abbastanza cambiato, sono più completo”.

