Pellegatti avverte i tifosi: i casi da chiarire sono quattro

Lentamente si ritorna alla normalità, o almeno ci si prova. Doppia sessione di allenamento in programma oggi per il Milan, con sedute individuali nel rispetto delle normative vigenti. Ma oggi, soprattutto, è il gran giorno del ritorno di Zlatan Ibrahimovic ed è allo svedese che Carlo Pellegatti dedica gran parte del suo consueto punto della situazione su Youtube.

Pellegatti e il mitico Inter-Milan 0-6

Punto che si apre con il ricordo di un derby speciale. “Era l’11 maggio 2001, 19 anni fa, e il Milan batteva 6-0 l’Inter a San Siro“, dice Pellegatti sfogliando l’album dei ricordi. “Partita indimenticabile, emozionante, spettacolare. Prima la doppietta di Comandini, poi quella di Shevchenko, la punizione di Giunti e la rete finale di Serginho. In panchina c’era Cesare Maldini, l’assistente era Mauro Tassotti“.

Milan, il ritorno di Ibra

Dal passato al presente: oggi è il gran giorno di Zlatan Ibrahimovic. “A proposito di giocatori importanti, è atteso il suo ritorno. Ibra arriverà con il suo aereo privato. Il campione svedese – informa Pellegatti – andrà subito in quarantena nella sua casa in zona Porta Garibaldi e in questo finale di stagione cercherà di continuare la tradizione: arrivare in doppia cifra sempre, in tutti i campionati disputati. Gli mancano sei gol, se si riprende può farcela”.

Ibrahimovic e l’accoglienza dei tifosi del Milan

Poi il giornalista dal cuore rossonero lancia una domanda retorica: “Come lo accoglieranno i tifosi del Milan? Con il solito affetto, il solito amore e con la speranza che Ibra possa vestire i colori rossoneri anche nelle prossime stagioni. Ci auguriamo possa esserci una chiarificazione tra lui e Gazidis. Bisogna incontrarsi e parlare”.

Milan, le quattro questioni fondamentali

Sono quattro, secondo Pellegatti, i nodi da sciogliere perché possa delinearsi compiutamente il destino del Milan: “Ibrahimovic deve chiarire le sue intenzioni, deve chiedere quali sono le intenzioni del Milan. E si tratta di una questione fondamentale. Ma non è l’unica. La prosa attuale del Milan è: Ibrahimovic, Donnarumma, Maldini e Rangnick. Inutile parlare degli altri. Tutto il resto è poesia. Le questioni veramente importanti sono queste”.

Quattro nodi per il Milan, le reazioni dei tifosi

I milanisti sono consapevoli che il futuro è ancora un rebus, ma il ritorno di “Re Zlatan” infonde indubbiamente delle speranze. “In tutto questo caos, il ritorno di Ibra è l’unica nota positiva. Quanto possa servire non lo so: bisognerà vedere se, quando e come finirà questo campionato”, osserva Giorgio. Armando invece solleva un’obiezione: “Io non credo che a questo punto nulla è ancora deciso; non posso credere che sia mancato il tempo per pianificare: in realtà c’è stato tutto il tempo che si voleva dall’interruzione a oggi e sarebbe criminale non averne approfittato né per riorganizzarsi all’interno né per costruire le basi della campagna acquisti”. Per Marco una questione è prioritaria: “Maldini non va mandato via! Basta, basta, basta. Solo questo conta ora!”.

SPORTEVAI | 11-05-2020 09:43