Maldini giura fedeltà al Milan

Paolo Maldini in una diretta Instagram con Filippo Inzaghi parla del suo futuro in vista dell'incontro con Ivan Gazidis: "Sono sicuro che farò il dirigente solo al Milan, non lo farò da nessun'altra parte. Da dirigente devi conquistarti tutto, sei meno credibile di quando dai l'esempio in campo, non basta l'impegno, l'essere sempre a disposizione, puntuale e preciso. La cosa bella è capire a distanza di tempo quello che è stato fatto dai tuoi dirigenti ai tempi in cui giocavi".

Maldini si è espresso anche sulla ripresa del campionato: "C'è da stare attenti, ma non riprendere sarebbe un disastro sotto tutti i punti di vista. La Francia ha sbagliato a decretare lo stop, ma noi accetteremo quello che sarà il verdetto del governo. C'è tanta incertezza. A Milanello abbiamo chiuso le parti comuni, i giocatori sono divisi quattro per ogni campo e in dodici riesci a lavorare bene lo stesso. Non ce la facevano più a stare a casa e noi nemmeno".

SPORTAL.IT | 08-05-2020 11:27