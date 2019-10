Pellegatti lo esalta, tifosi Milan non ci stanno

Il Milan si prepara per la difficile trasferta nella capitale, dove affronterà la Roma di Fonseca. Si è detto e scritto molto a proposito dell’esordio di Pioli in panchina, che indipendentemente dal risultato sarebbe ingiusto non definire positivo. Tuttavia guai ad esaltarsi troppo pensando di aver già risolto tutti i problemi. Ecco perché i tifosi rossoneri hanno messo nel mirino il giornalista Carlo Pellegatti.

Biglia in buca – Ma cosa ha scatenato lo sdegno dei milanisti? Un video che Pellegatti ha postato sul suo canale di Youtube, da lui intitolato “Biglia in buca” dove ha appunto esaltato la prestazione del centrocampista argentino contro i salentini. Secondo lui Biglia andrebbe lodato per aver fermato alcuni contropiedi avversari e lo ha difeso in quanto la sua poca lucidità nel finale sarebbe dovuta al fatto che ha dovuto correre troppo.

Paragoni scomodi – A far davvero infuriare i tifosi del Diavolo però è stato il fatto che Pellegatti ha affermato che anche Albertini e Pirlo hanno avuto difficoltà all’inizio nel Milan. Immancabili sono arrivati commenti del tipo “Ma veramente lei sta paragonando Biglia a Pirlo e ad Albertini? Guardi che siamo stanchi, state tirando molto la corda” e anche ironici come “Pirlo, Albertini, Rui Costa. Egr. sig. Pellegatti, le mie fonti mi garantiscono che i tre sopracitati stanno iniziando una classe action per… diffamazione. Si sentono offesi nella loro dignità di calciatori e intraprenderanno tutte le azioni legali possibili”.

Contro i giallorossi – Indipendentemente dal volere dei tifosi però pare proprio che Pioli confermerà la squadra vista nel 2-2 contro il Lecce, con la sola eccezione di Piatek che potrebbe partire al primo minuto a discapito di Leao. A guidare il centrocampo dovrebbe comunque essere ancora lui, Lucas Biglia.

