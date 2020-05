Pellegatti: Questi 3 costano 45 milioni, prendiamoli. Fan divisi

Tregua sul nome dell’allenatore e focus sul mercato. Dopo settimane a parlare della dirigenza, del possibile addio di Maldini, del probabile arrivo di Rangnick, in casa Milan si comincia a ragionare di nuovi acquisti. Che sia Pioli a rimanere sulla panchina o che la società decida di scegliere un nuovo tecnico, la certezza è che qualcosa va cambiato a livello di rosa.

Pellegatti consiglia tre nomi al Milan

Lo sa anche Carlo Pellegatti. La storica voce di Milan Channel sul suo canale youtube prima ricorda che oggi, 17 maggio avrebbe dovuto essere l’ultima di campionato (“il Milan avrebbe dovuto giocare col Cagliari“) e poi parla di mercato facendo tre nomi

Pellegatti punta sui giovani: con 45 milioni si prendono

Dice Pellegatti: “Ci sono tre giocatori un po’ meno lontani dal Milan – non dico vicini ma un po’ meno lontani – e con 40-45 milioni li puoi portare a casa tutti e 3, hanno 21, 22 e 24 anni. Louza franco marocchino del Nantes, un ’99 numero 10 interessante che non dovrebbe costare più di 10-12 milioni di euro ma di qualità”.

“Poi Szoboszlai, ne abbiamo già parlato, costa sui 20 milioni, un giocatore di personalità, nazionale ungherese. Un po’ meno giovane, 24 anni, ma si è parlato già anche di lui è Dumfries, nazionale olandese, giocatore di caratura”.

Social divisi sui suggerimenti di Pellegatti

Il mondo rossonero si divide nel commentare il video del giornalista: “A questo Milan basterebbe confermare Ibra per un anno e poi farlo dirigente .Comprare un campione da affiancarlo ad esempio Tonali e altri due acquisti mirati come si faceva ai tempi del grande Milan. E per favore basta con tutti questi stranieri perché per me gli europei sono anche stranieri”.

Per i tifosi non sono tutti e tre da Milan

C’è chi scrive: “Szoboszlai e Dumfries al 100%, ma il ragazzo del Nantes no. Non mi sembra questo granchè, meglio puntare su altro” o anche: “Louza possiamo lasciarlo dov’è, con Calhanoglu e Szoboszlai + Castillejo avremmo già i trequartisti (senza contare Rebic). Dovremmo concentrarci di più su mediano/mezzala e sul centravanti”.

Lo scetticismo dei fan rossoneri sulle proposte di Pellegatti

Una frangia di scettici c’è: “Si, bravo, come dice Maldini e diceva Boban, una squadra di giovani non va da nessuna parte….ESPERIENZA, grazie!!!” oppure: “Per fortuna sugli acquisti non ti ascolta nessuno perché sono un flop” e infine: ” Szoboszlai a 20 milioni si può rivelare un Theo bis.. Forte forte, da prendere subito”.

SPORTEVAI | 17-05-2020 10:20