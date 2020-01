Pellegatti rivela possibile scambio con la Juve, tifosi furibondi

Con Bonucci andò maluccio, con Higuain malissimo, con Caldara neanche a dirlo. I recenti scambi di mercato tra Milan e Juve finora non hanno portato troppa fortuna ai rossoneri. Eppure la possibilità che i due club tornino a operare congiuntamente sul mercato continua ad essere concreta già per questa finestra invernale.

L’IPOTESI – E’ quello che fa sapere Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube. La storica voce di Milan Channel fa sapere di una forte voce che vorrebbe uno scambio Emre Can-Donnarumma.

L’INTERVENTO – Pellegatti dice: “Quello che mi arriva da Torino mi lascia perplesso: la Juve lo darebbe anche gratis al Milan ma in cambio di un’opzione per Donnarumma, con uno scambio quasi alla pari. Io sono totalmente contrario ad un’azione del genere, pur stimando Emre Can che sarebbe utile. Donnarumma ha commesso due brutti errori con Cagliari e Udinese ma poi ha realizzato 4-5 interventi decisivi”.

LE REAZIONI – Quasi tutte di segno contrario le reazioni sul web, nonostante le ultime “papere” del portiere: “Della Juve non voglio più nessuno, nemmeno l’arbitro” o anche: “Dalla Juve ci è bastato Caldara. Basta scambi sia con la Juve che con l’Atalanta“.

LO SDEGNO – Arrivano commenti sdegnati: “Questa e’una vera provocazione ….Credo che nessun tifoso milanista possa vedere il nostro portiere alla Juve …ancora ho in mente la cavolate fatta con Pirlo …Mai alla Juve …Gigio non si tocca” o anche: “Spero di no perché i gobbi devono sempre avere i migliori ? Quando eravamo il Milan i migliori non partivano”.

IRONIA – C’è anche qualche commento ironico (“Se l’opzione è x Donnarumma Antonio facciamolo subito” o anche; “Emre Can per Donnarumma? Lasciate il vino per piacere!”) e chi monetizza: “Donnarumma più 50 milioni ci devono dare!!!! Ma per me Gigio è intoccabile”.

FAVOREVOLE – Poche, ma ci sono, le voci a favore: “Andrò controcorrente, ma seppure a malincuore, ci penserei. Sarebbe anche una plusvalenza di 40 mln. Prima o poi Donnarumma se ne andrà, e prima di perderlo a zero ci penserei”.

SPORTEVAI | 21-01-2020 11:45