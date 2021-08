Pellegatti rivela prossimo colpo Milan e scatena la rabbia dei tifosi

In attesa del sì di Florenzi, che sembra scontato ma che comunque tarda ad arrivare, il Milan si sta muovendo anche su altri fronti per completare la rosa. In arrivo ci sarebbe un volto più che noto, come rivela sul suo canale youtube Carlo Pellegatti. La storica voce di Milan Channel assicura che Bakayoko tornerà a vestire la maglia rossonera. Una notizia che viene accolta con delusione dai tifosi del Diavolo.

Pellegatti annuncia il ritorno di Bakayoko

Dice Pellegatti: “Il prossimo acquisto del Milan sarà Bakayoko Ho sempre detto e ho sempre pensato, perché così mi avevano detto, che sarebbe stato l’eventuale ultimo acquisto degli ultimi giorni, invece qualcosa è cambiato. Perché nel calciomercato si cambia. In questo momento i dirigenti stanno parlando col Chelsea e hanno trovato un terreno molto fertile per poter chiudere la trattativa”

“Il prestito non è possibile farlo perché il giocatore è in scadenza il prossimo anno, quindi bisogna trovare una formula perché arrivi subito, ma non è questo il problema che preoccupa il Milan adesso. Con Bakayoko, Tonali, Kessie e Bennacer, il Milan avrà uno dei reparti più forti che ci siano in Italia e in Europa. Questo è quello che pensano anche a Casa Milan. Bakayoko è sempre piaciuto anche alla proprietà”.

I tifosi preoccupati, bocciato il ritorno di Bakayoko

Fioccano le reazioni sul web. Pochissimi la pensano come Pellegatti (“Caro Carlo, se arrivasse anche Bakayoko sono contentissimo, ha già segnato in un Derby e quindi ha un plus rispetto a tutti i nuovi. Manca il trequartista di qualità e poi abbiamo fatto una campagna acquisti eccellente”) la maggioranza è a senso unico: “Ancora con Bakayoko?!?! Ma dai!!! Addirittura diventiamo uno dei centrocampi più forti d’Europa!! Se a Londra sono anni che lo danno via ci sarà un motivo!!! Non mi ricordo di grandissime prestazioni quando stava con noi!!! Possibile che non c’era di meglio? Non si poteva tenere Pobega e basta?!?! ”

La rabbia è tanta: “Ceduto Pobega per andare a prendere Bakaioko???!!!!! Meglio non fare commenti” o anche: “Florenzi e Bakayoko, nel mio mondo, sono lontani di essere fuoriclasse” oppure: “Ma se Bakayoko è così forte come mai il Chelsea lo da in prestito da 3 anni? E nelle 2 ultime stagioni nessun team che giocava in Champions sé lo è preso?” e ancora: “Speriamo che quelle di Bakayoko siano solo voci messe in giro dal suo agente, non ci serve a niente, ci vuole qualita in mezzo al campo, non sa fare un passaggio a piu di 2 metri di distanza, e lento come mia nonna, tanto valeva tenerci Meite… ” e infine: “Il ritorno di Bakayoko non mi entusiasma molto , anzi vuol dire che Adli non arriva …io sono senza parole “.

SPORTEVAI | 19-08-2021 13:16