Milan, l'ultima mossa per completare la mediana intriga i tifosi

Dopo lo sblocco della lunga ed estenuante trattativa per Florenzi, rimangono pochi tasselli da sistemare per il Milan. Uno di questi è a centrocampo, dove prende sempre più corpo una soluzione a sorpresa. Viste le difficoltà per arrivare a Yacine Adli, giovane talento per il quale il Bordeaux continua a chiedere cifre esorbitanti, Maldini e i dirigenti rossoneri stanno pensando di ‘ripiegare’ su un calciatore già ammirato le scorse stagioni a San Siro e profondamente legato al Milan.

Milan, vicino il ritorno di Bakayoko

Si tratta di Tiemoue Bakayoko, il poderoso centrocampista ivoriano rientrato al Chelsea dopo il prestito della scorsa stagione al Napoli. Una parentesi non certamente esaltante, con il mediano – voluto fortissimamente da Gattuso – più volte frenato da problemi fisici e raramente in grado di fare la differenza. Un calciatore che non rientra nei piani dei Blues, che sarebbero disposti a piazzarlo nuovamente in Italia. Da decidere la formula: in prestito, come vorrebbe il Milan, oppure a titolo definitivo, soluzione invece maggiormente gradita ai londinesi. Il costo del cartellino, comunque, sarebbe ben inferiore rispetto ai venti milioni per il riscatto concordati due anni fa.

Bakayoko al Milan? Tifosi soddisfatti

Il possibile ritorno intriga i sostenitori del Milan, che in fondo a ‘Baka’ non hanno mai smesso di voler bene. “Che bello vedere entrare Bakayoko e non Krunic a centrocampo”, gongola un fan. “Se i soldi ‘risparmiati’ per il mediano significano poter firmare un profilo di maggior spessore sulla trequarti/ala destra, per me è un enorme sì. Vediamo…”, aspetta fiducioso un altro supporter. “Chi non vuole il ritorno di Bakayoko si merita tre stagioni di fila con il centrocampo Poli-Muntari-Essien“, punge un altro tifoso. E in effetti qualcuno che storce il naso si trova: “Non amo parlare molto di mercato, ma dopo tre anni ancora appresso a Bakayoko stiamo? Qualche novità niente?”. Ma in generale al popolo milanista stuzzica l’idea: “Io direi Bakayoko e Berardi e siamo a posto per lo scudetto”.

SPORTEVAI | 19-08-2021 11:01