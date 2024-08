Lazio, che spavento per Pellegrini: la sua auto si ribalta e finisce in ospedale, ecco come sta

Luca Pellegrini stava andando a Formello per l'ultimo allenamento prima della trasferta di Udine quando la sua Smart si è cappottata: il terzino soccorso e trasportato in ospedale.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Paura per Luca Pellegrini: questa mattina il calciatore della Lazio è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale con la sua auto mentre si stava recando al centro tecnico di Formello. Lo stesso club ha diramato un comunicato per fare chiarezza sulle condizioni del giocatore.

Pellegrini, che spavento: ecco che cosa è successo

L’incidente si è verificato questa mattina quando le lancette dell’orologio segnavano le 9:15. Il 25enne terzino ex Juventus e Genoa era intento a raggiungere il centro sportivo di Formello per l’ultima seduta prima della partenza per Udinese, quando la sua Smart si è cappottata per cause ancora da accertare all’altezza di via Cassia Veientana. Pellegrini è stato quindi soccorso prontamente dai medici del 118 e poi trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Roma per essere sottoposto ad accertamenti.

Lazio, come sta Luca Pellegrini dopo l’incidente

Da quanto si apprende, le condizioni di Pellegrini non sono gravi. Il giocatore, che prima del trasferimento alla Lazio ha militato in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte, avrebbe riportate solo ferite lievi a una gamba. In seguito all’incidente, il terzino è stato a costretto a saltare l’allenamento che si è svolto a Formello e dovrà rinunciare anche alla partita di campionato con l’Udinese in programma domani, sabato 24 agosto, alle 18:30 al Bluenergy Stadium. Dunque, niente trasferta in Friuli.

Anche la Lazio fa chiarezza sulle condizioni del calciatore

Attraverso un comunicato il club biancoceleste ha confermato quanto successo in mattina al suo tesserato: “La Lazio rende noto che il calciatore Luca Pellegrini questa mattina è stato coinvolto in un incidente stradale alle porte di Roma – si legge nella nota -. Il giocatore, che si stava recando all’allenamento odierno, allo stato attuale non presenta conseguenze di rilievo e ogni ulteriore comunicazione è demandata al responso degli accertamenti diagnostici che sta effettuando”.

Verso Udinese-Lazio, Pellegrini costretto al forfait

Il laterale biancoceleste aveva buone chance di giocare dal primo minuto al Bluenergy Stadium, ma l’incidente lo obbliga a restare fermo ai box. A questo punto sulla sinistra il ballottaggio è tra Marusic e il nuovo acquisto Nuno Tavares, mentre il resto del pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Romagnoli, Casale e Lazzari. Nessun dubbio in attacco: Baroni punterà su Noslin, Castellanos e Zaccagni.