Pellegrini: “La Roma non meritava di perdere”

Il centrocampista giallorosso a Calcio Totale: “Siamo frustrati, l’EL è il nostro progetto di mentalità e crescita costante”

25-04-2023 10:13

Nel corso di Calcio Totale, programma di Rai Sport, è intervenuto Lorenzo Pellegrini (capitano della Roma). Il centrocampista ex Sassuolo ha analizzato e commentato la sconfitta dei giallorossi in trasferta, a Bergamo, contro l’Atalanta, per 3-1. Ecco le dichiarazioni del centrocampista della Roma: “Siamo frustrati, ma conoscevamo le difficoltà e noi arrivavamo da una partita pochi giorni fa e da qualche infortunio che ci ha complicato le cose. La squadra però ha fatto ciò che doveva, non mi sento di dire che la Roma meritava di perdere”.

Riguardo all’ipotetica finale di Europa League: ”E’ il nostro progetto, quello di cercare di creare questa mentalità e far vedere una crescita costante. Anche contro l’Atalanta abbiamo perso per episodi, ma la Roma gioca le partite per vincerle, sempre”.