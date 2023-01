Pellegrini – Lazio, ipotesi realizzabile già a gennaio

05-01-2023 10:23

Luca Pellegrini strizza l’occhio alla Lazio. Il terzino sinistro che la scorsa estate è stato girato in prestito in Bundesliga all’Eintracht di Francoforte, e il cui cartellino è sempre nelle mani della Juventus, sembrerebbe pronto per tornare in Italia e per farlo già in questa finestra di mercato.

L’affare Kostic lo aveva portato ad accettare una soluzione in Germania, ma il calcio di Sarri lo affascina a tal punto da fare dietrofront dopo appena sei mesi. Fino ad oggi in quest’avventura estera ha collezionato 14 presenze tra campionato e Champions League e si è fatto ben apprezzare per le sue prestazioni tanto da attirrare le attenzioni della Lazio.

Dal canto suo la Juventus pare disposta a trattare la cessione definitiva ecco che allora l’entourage di Pellegrini nei prossimi giorni incontrerà proprio la dirigenza bianconera con l’obiettivo di trovare una soluzione entro la fine di gennaio.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE