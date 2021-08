Lorenzo Pellegrini e la Roma verso il prolungamento del contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo tra il centrocampista capitolino e la società sarebbe ormai ai dettagli.

In scadenza tra un anno, il capitano dei giallorossi dovrebbe essere accontentato con un contratto da 4 milioni di euro circa a stagione, che allontanerebbe definitivamente le sirene in arrivo dall’estero per il nazionale azzurro.

OMNISPORT | 10-08-2021 10:57