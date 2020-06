Penalizzazioni per quattro club in B e C

In concomitanza con la ripresa dei campionati, la Federcalcio ha reso noto che il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, nella seduta di venerdì 12 giugno presieduta da Cesare Mastrocola, ha inflitto una serie di penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al mancato pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi.

Nel dettaglio, un punto di penalizzazione è stato inflitto al Trapani (Serie B), due a Casertana e Catania (Serie C, girone C), uno alla Robur Siena (Serie C, girone B). Le penalizzazioni sono da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Per due delle squadre di C interessate, Catania e Siena, le decisioni andranno a modificare la classifica della stagione regolare e di conseguenza gli accoppiamenti dei playoff, ai quali invece non parteciperà la Casertana.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 18:22