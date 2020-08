Pepito Rossi, l'emozione del gol dopo due anni

Giuseppe Rossi è tornato al gol, a due anni di distanza dall’ultimo centro ufficiale. Lo ha fatto con la maglia del Real Salt Lake, che pochi mesi fa ha deciso di dargli fiducia e che è stato ripagato da un gol dell’ex attaccante, tra le altre, di Villarreal, Fiorentina e Genoa in casa dei Portland Timbers.

4-4 il risultato finale al Providence Park Stadium di Portland. Risultato pirotecnico, pareggio strappato con le unghie e con i denti da Pepito e compagni. Che al 90′ perdevano addirittura per 4-2 e sembravano destinati a un’inevitabile sconfitta, prima di rendersi protagonisti di una rimonta incredibile.

Il gol di Rossi è quello del 3-4, proprio al 90′. Su cross dalla sinistra, Kreilach – già autore del goal del momentaneo 2-2 – fa sponda di testa in area per Pepito, che con un movimento da centravanti di razza si gira su se stesso e mette dentro col sinistro.

Rossi non andava a segno in partite ufficiali da più di due anni, Genoa-Fiorentina 2-3 del maggio 2018. L’italiano d’America vestiva, allora, la maglia rossoblù. Poi i soliti maledetti infortuni, i problemi fisici, la difficoltà a trovare una squadra che gli garantisse un minimo di fiducia. Gli allenamenti col Villarreal che non sono poi sfociati in un contratto, il sogno spezzato di tornare in Liga. Fino alla chiamata del Real Salt Lake nel febbraio del 2020. 5 spezzoni di partita, un gol. A Portland l’ex viola non è partito dall’inizio: è entrato all’84’. Ma ha lasciato il segno.

Per la cronaca, il Real Salt Lake ha poi trovato anche il pareggio, al minuto 94, grazie a Johnson. Un 4-4 insperato che vale come una vittoria. Ma nulla sarebbe stato possibile senza la girata vincente di Giuseppe Rossi.

OMNISPORT | 30-08-2020 11:46