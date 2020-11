Per Criscitiello Zironelli, Morgia e Braglia meglio di Pirlo

Nel suo editoriale di qualche giorno fa su Tmw Michele Criscitiello aveva scatenato una forte polemica asserendo che esistono dieci allenatori più preparati della “scommessa” Andrea Pirlo, scelto dalla Juve per sostituire Sarri. Un’affermazione pesante ma che potrebbe anche essere unanimemente considerata valida se si pensa che Pirlo è alla prima esperienza in A a confronto dei vari Conte, Inzaghi, Gattuso, lo stesso Pioli, Gasperini, De Zerbi e via continuando tra le panchine della massima serie ma Criscitiello è andato molto oltre, sostenendo che è tra la serie C e la serie D che se ne trovano 10 migliori di Pirlo.

Criscitiello elenca i 10 tecnici di C e D più preparati di Pirlo

Il direttore di Sportitalia, con un video diffuso sul suo profilo twitter, ha scatenato la bufera tornando sull’argomento e facendo i nomi degli allenatori delle categorie inferiori che a suo avviso sono più preparati del tecnico dei campioni d’Italia.

Anche Feola del Casarano superiore al tecnico della Juve

Criscitiello parte con la lista e dice: “Più preparati di Pirlo sono Silvio Baldini, ora alla Carrarese, con altri difetti ma preparatissimo, Gregucci del’Alessandria, Boscaglia che ora è a Palermo dopo Trapani e Brescia, Zironelli oggi alla Samb, Mandorlini al Padova, Zaffaroni dell’Albinoleffe l’allenatore del Legnago Bagatti, Auteri a Bari, e Braglia dell’Avellino”

Criscitiello poi passa anche alla serie D e continua: “In D abbiamo Parlato a Trento, Feola sulla panchina del Casarano, Epifani al Notaresco e Morgia alla Vigor, tutti allenatori bravi ma che non dirigeranno mai la Juve”.

Sui social polemica infinita dei tifosi

Non potevano passare inosservati questi giudizi e scoppia la bufera social. I tifosi della Juve non sono sempre stati tenerissimi con l’ex play ma non ci stanno: “Ok. Se Pirlo dovesse portare a vincere lo scudetto, dovete pero’ chiudere la trasmissione” o anche: “Ad Allenare la Juve…forse durano 2 ore” e ancora: ” Ho avuto il beneficio del dubbio poi ho sentito il nome di Baldini. Mi fermo qui”

Fioccano commenti ironici: ” Cioè un laureato in ingegneria edile che si presenta il primo giorno in cantiere è meno preparato di uno che fa il carpentiere da anni?” oppure: “Io avrei aggiunto anche Canà .. “.

C’è chi osserva: ” Tra i nomi detti mi sfugge chi tra quelli ha vinto 2 Champions League, 1 mondiale e innumerevoli titoli nazionali…. Fare l’allenatore non è fare il calciatore è vero ma l’esperienza internazionale è un parametro strategico ad alti livelli” e infine: “Nessuno di loro siederà mai sulla panchina della Juve!!! non perchè non hanno esperienza ma perché un CR7, un Dybala o Bonucci neanche lo ascolta…Sarri ne è stata la prova….chi non ha carisma e peso i CAMPIONI non sa gestirli”.

SPORTEVAI | 19-11-2020 09:33