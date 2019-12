Per Mandzukic c'è una nuova opzione

Anche se i tifosi della Juventus reclamano a gran voce il suo reinserimento in rosa, per Mario Mandzukic non c'è spazio nel progetto di Maurizio Sarri.

L'attaccante croato è apprezzato dal Milan, che però ha come prima opzione Zlatan Ibrahimovic, ma anche dal Manchester United. I britannici, dati in pole position da più parti, devono però ora guardarsi da un club che ha grande disponibilità economica: il Dalian Yifang, che ha già in organico Marek Hamsik, vorrebbe portare in Cina anche lui.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 17:58