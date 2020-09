Per Ravezzani il campionato è falsato, bufera sul web

C’era una volta il calcio in cui se in una squadra s’infortunava un giocatore restavi in 10 (si pensi alla celeberrima Italia-Corea del ’66), poi nacque l’uso della panchina, la possibilità di fare cambi, l’estensione a tre sostituzioni, la panchina lunga con la possibilità di convocare tutti senza lasciare giocatori arruolabili in tribuna. E oggi – complice il Covid-19 che ha dato il la alla riforma – ci sono le cinque sostituzioni ammesse dal regolamento. Una possibilità che non tutti gli allenatori hanno ancora sfruttato appieno ma che secondo i critici è stata alla base del successo di ieri dell’Inter sulla Fiorentina.

Ravezzani condanna le 5 sostituzioni

Non tutti sono d’accordo sul mantenimento di quella che doveva essere una regola eccezionale per consentire la tante partite ravvicinate dopo il lockdown. Tra questi c’è Fabio Ravezzani. Per il giornalista di Telelombardia si può addirittura parlare di campionato falsato.

Ravezzani scrive su twitter: “Concordo con chi scrive che i 5 cambi alterano i valori del campionato. Curioso che nessuno ne parli. I grandi club (pieni di debiti) inseriscono giocatori forti e strapagati. I piccoli al massimo dei ragazzi. Ingiusto proseguire così”.

Dura replica dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni e sono nella stragrande maggioranza contrarie al pensiero di Ravezzani. Non solo i tifosi delle big difendono i 5 cambi: “Curioso che se parli solo da ieri sera, mentre i 5 cambi si fanno già da 4 mesi, ridicoli” o anche: “Più possibilità di far giocare giovani, spero italiani e comunque possibilità per le piccole di valorizzare giocatori semi sconosciuti/fare plusvalenze” e ancora: “Alla lunga le grandi sono avvantaggiate, è vero, ma questo sistema contribuisce a far crescere più velocemente i giovani calciatori ed i tecnici con più idee e più coraggio”.

C’è chi osserva: “C’è da dire però che le grandi hanno mediamente più partite delle piccole. E se i 5 cambi evitano qualche infortunio di troppo saranno sempre positivi”. Un altro nota: “I 5 cambi possono avere anche l’effetto opposto. Polemica sterile…uscito Ribery si è spenta la luce”, e anche: “Sì se poi l’allenatore delle piccole mi aiuta con dei cambi cervellotici, non c’è storia davvero” e infine: “Con le rose così lunghe invece ha molto senso”.

SPORTEVAI | 27-09-2020 10:21