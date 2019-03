Wanda, quale è il significato di questa mossa social?

Svolta social per Wanda Nara. Non che la moglie-agente di Icardi abbia deciso di chiudere i suoi profili, come ha fatto di recente Allegri, ma ha preso comunque una posizione. La showgirl, che questa domenica non tornerà ad esternare su tutto il mondo-Inter e sul tormentone legato al marito dal momento che per la sosta del campionato non andrà in onda su Canale 5 Tiki-Taka, ha deciso di non seguire più nessuno, neanche il marito, sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Wanda Nara, che su Instagram ha quasi 5 milioni di follower e 5 mila post pubblicati, ha smesso quindi di seguire ogni profilo: alla voce profili seguiti ora c’è uno 0.

GLI SCATTI HOT – Il motivo? Non è dato saperlo al momento, anche se è probabile che si tratti di una trovata pubblicitaria. Lei però continua a postare foto e stories. L’ultimo posto è uno scatto hot che la raffigura avvolta in un costume bianco, che lascia poco spazio all’immaginazione. Intanto, però, il tam-tam dei tifosi sui social è partito: perchè non segue più nessuno? Mentre Maurito è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, comunque la compagna-agente è volata in Argentina per qualche giorno come puntualmente documentato sul suo profilo Instagram, canale prediletto nell’ultimo periodo per lanciare messaggi più o meno criptati al mondo nerazzurro.

IL VIAGGIO – I media del paese sudamericano hanno saputo del suo arrivo grazie ad un siparietto avvenuto tra lei e la sorella, conduttrice del programma televisivo Morfi. La moglie di Mauro Icardi è stata fermata dalla sicurezza fuori dalla casa della sorella Zaira che ha ricevuto una telefonata in diretta tv e ha spiegato al pubblico: “Non capisco perché non l’abbiano riconosciuta e non la lascino passare. Wanda odia non essere autorizzata”. Nel programma è intervenuta la stessa Wanda, che ha scherzato sull’accaduto e ha pubblicato delle stories proprio dai camerini del programma televisivo della sorella.

SPORTEVAI | 23-03-2019 09:20