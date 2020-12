Per Ziliani il migliore in serie A non è di Juve, Inter o Milan

La Juventus ha Cristiano Ronaldo, il Milan Zlatan Ibrahimovic, l’Inter uno scatenato Romelu Lukaku: eppure per Paolo Ziliani nessuno tra questi tre top player merita il titolo di miglior giocatore della serie A dopo le prime dodici giornate di campionato. Secondo il giornalista, infatti, c’è un altro calciatore che merita in questo momento di essere indicato come il numero uno del nostro campionato, quello col rendimento più alto e con l’impatto più importante sulla propria squadra: Henrikh Mkhitaryan.

Per Ziliani nessuno come Mkhitaryan

“Si può dire? – domanda Ziliani su Twitter, postando una foto del trequartista armeno della Roma – Miglior giocatore di questo inizio di campionato. Classe pura. Sette gol senza essere attaccante vero”.

E in effetti Mkhitaryan è stato davvero devastante nella prima parte del torneo: sempre in campo per la Roma, Mkhitaryan ha finora segnato 7 reti e servito 5 assist, incidendo in media in ogni partita con una giocata decisiva.

I follower d’accordo: l’armeno un affare per la Roma

Bene per la Roma che, rispetto a quanto pagato dalle altre big per i loro top player, ha speso davvero poco: il giocatore è infatti in prestito dall’Arsenal. “Tu lo dici – commenta Vincenzo rivolgendosi a Ziliani -, perché hai sempre detto quello che pensi, ma figurati se giornali e TV lo faranno mai. Questo è un grande giocatore e la Roma gioca davvero un bel calcio”.

“Fuoriclasse assoluto”, aggiunge Goldman, mentre per Giangio l’armeno è stato finora “abbastanza sorprendente”. NapoliV, tifoso azzurro, concorda con Ziliani: “Giocatore che ho sempre ammirato dai tempi di Dortmund. In evidente parabola discendente va a nozze con i ritmi blandissimi del calcio italiano”.

Anche per Alfonso l’ex Arsenal è perfetto per il calcio italiano: “Uno dei più grandi affari della Roma negli ultimi 10 anni: averlo preso dall’Arsenal! È tornato ai livelli di Donetsk e Dortmund, in Inghilterra ha patito la troppa fisicità della Premier”.

SPORTEVAI | 18-12-2020 12:39