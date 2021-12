Perin: "Orgoglioso per l'esordio in Champions"

08-12-2021 22:26

Il portiere della Juventus Mattia Pein ha commentato con orgoglio il suo esordio in Champions League: “Sono contento, alla soglia dei 29 anni, prima o poi era un desiderio che avevo, un obiettivo e ci sono arrivato. Anche se ho avuto qualche ostacolo nel percorso, però alla fine ci sono arrivato”.

La Juve ha chiuso prima nel girone è in campionato è in netta ripresa: “Abbiamo obiettivi che vanno partita dopo partita, dobbiamo pensare a questo, cercare di portare ottime prestazioni a casa, perchè le prestazioni e l’atteggiamento come dice sempre il mister si possono controllare, il risultato è più difficile. Però sappiamo che se mettiamo in campo le nostre qualità con un atteggiamento propositivo e voglia di soffrire uno per l’altro, portiamo a casa tanti punti. Le somme le tireremo verso marzo-aprile, ora pensiamo partita dopo partita”.

