Perugia batte Citivanova: serie scudetto in parità

Torna in parità la serie scudetto della Superlega di pallavolo tra Perugia e Civitanova. In gara 2 della finale, gli umbri si sono imposti per 3-2 (21-25; 25-21; 27-25; 23-25; 15-12) riequilibrando la serie dopo una battaglia durata oltre due ore e mezza.

Un segnale importante dopo l’esonero di coach Vital Heynen: adesso Perugia giocherà una fondamentale gara 3 al PalaBarton: in caso di vittoria, sarà a un solo successo dallo scudetto.

Wilfred Leon ha messo a segno 38 punti, mentre a Civitanova non sono bastati i 20 punti di Robertlandy Simon e dell’opposto Kamil Rychlicki.

OMNISPORT | 18-04-2021 21:15