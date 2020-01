Perugia, Cosmi si sblocca

Dopo due sconfitte contro il Napoli in Coppa Italia e il Chievo in campionato, arriva la prima vittoria per il Perugia targato Serse Cosmi. Vittoria da ex, contro il Livorno, nel posticipo della 21a giornata: 1-0 il finale con gol di Melchiorri al 30’ su invito di Nicolussi.

Grazie a questo successo gli umbri si riaffacciano in zona playoff con 30 punti, mentre è sempre più drammatica la situazione del Livorno, ultimo con 13 punti, a dieci dalla zona salvezza.

Il Livorno era partito bene, rendendosi pericoloso due volte con Murilo, ma il Perugia ha risposto colpo su colpo trovando il gol-partita e sfiorando il raddoppio poco dopo con Gyomber.

Secondo tempo spezzettato con tante sostituzioni e nessuna vera occasione. Sterile la reazione degli ospiti.

SPORTAL.IT | 27-01-2020 22:54