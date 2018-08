PES 2019, le leggende dell'Inter in campo: svelati i nomi

Finalmente l’attesa è finita: PES 2019 è da ieri su tutti gli scaffali, quelli dei negozi e quelli degli store online! Vi abbiamo già raccontato alcuni dettagli sul nuovo titolo firmato Konami, e oggi vogliamo svelarvi i nomi delle leggende dell’Inter che scenderanno in campo nella nuova edizione di Pro Evolution Soccer.

Quattro stelle del calcio italiano saranno a disposizione dei player nella modalità Myclub, pietre miliari della storia del club neroazzurra: stiamo parlando di Esteban Cambiasso, Álvaro Recoba, Djorkaeff e l’imperatore indiscusso Adriano, soprannominato ‘mister 99‘ proprio per la potenza del suo tiro.

Per ora non sappiamo ancora nulla su quando le Inter Legends saranno disponibili all’interno del gioco e su come sarà possibile acquisirle. L’unico indizio è una faccina vicino a un pronostico “Adriano avrà uno shot power di 99”? Nella continua sfida con il titolo avversario, Fifa 19, (in uscita il prossimo 28 settembre) quella di inserire Adriano è una mossa interessante, magari con l’idea di attirare più player verso Pes 2019. Sarà così?

One of the greats 😯 pic.twitter.com/rLUgrVD3ZF — Matt Craig (@MattHDGamer) 24 agosto 2018

HF4 | 31-08-2018 09:30