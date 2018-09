Pes 2019 My Club: ecco i trucchi per sconfiggere gli avversari

In PES 2019 è tornato MyClub, già presente nella versione 2018. Per chi non la conoscesse, si tratta della modalità ‘dream team’ del titolo Konami, omologa del quasi altrettanto celebre Fifa Ultimate Team di EA Sports. In pratica, dovremo creare una grande squadra di campioni, con la quale sfidare amici e CPU. Non c’è quindi niente di male nell’apprendere qualche trucchetto volto a gestirla al meglio e a battere i nostri avversari.

In PES 2019 torna MyClub, per vincere basta seguire poche regole d’oro

Il consiglio migliore è quello di andare per gradi, magari scegliendo un allenatore modesto ma dalle caratteristiche bilanciate, che utilizzi un modulo tattico conforme ai vostri giocatori. È da lui che dipende il successo del team, tenendo le redini della squadra. È qui che bisogna fare ulteriore attenzione: lo spirito di squadra va mantenuto alto, scegliendo con oculatezza i nuovi calciatori senza sconvolgere gli equilibri interni al nostro spogliatoio.

Partecipare alle competizioni settimanali permetterà senza ombra di dubbio di aumentare la qualità generale della rosa, ottenendo giocatori di buon livello, monete MyClub o “palloni neri” (i giocatori migliori). Con i GP conquistati dopo ogni partita, inoltre, meglio comprare qualche osservatore. Sono le figure migliori per individuare nuovi talenti in base alle nostre esigenze e rimpiazzare i giocatori che non ci servono più.

Infine, fate attenzione alle monete MyClub: sono generalmente ottenibili essenzialmente con transazioni in denaro reale e la tentazione di spenderle tutte in una volta può portarci a pentirci molto presto della nostra brama di costruire sin dall’inizio uno squadrone imbattibile. Meglio aspettare, conducendo uno stile manageriale più parsimonioso ma che possa portarci in alto nel tempo, senza necessariamente spendere un occhio della testa.

HF4 | 18-09-2018 13:00