PES 2019: 7 trucchi da memorizzare, parola di Alex Alguacil

Se siete tra i fan del nuovo PES 2019, vi farà piacere conoscere qualche dritta utile per dare una svolta al vostro stile di gioco. Cadono quindi a fagiuolo i consigli che il pro player Alex Alguacil ha dispensato ha Game Reactor: “È impossibile non amare PES. Se imparate a dominare anche solo alcuni di questi 7 importanti trucchetti, potete migliorare il vostro livello”.

In PES 2019 trucchi e giochetti possono migliorare il nostro stile

Innanzitutto bisogna scegliere il tipo di tiro da effettuare a seconda delle abilità dell’attaccante, optando tra uno shot di potenza alla Suarez o più delicato e di qualità, alla Messi. Imparare a gestire i tiri permette anche di sapersi difendere quando gli avversari arrivano nella nostra area. In questo caso è importante controllare i movimenti del nostro portiere, cercando di coprire al meglio lo specchio della porta.

Il secondo trucchetto è quello di sfruttare al meglio gli spazi, cercando di far correre i propri compagni in quelli lasciati liberi dagli avversari, tramite sovrapposizioni e corse inaspettate, dalle quali è difficilissimo difendersi. Poi, quando ci si trova in situazioni intricate, si può fingere il tiro e poi correre in dribbling nella situazione opposta, confondendo gli avversari. Si tratta di un trucchetto che riesce meglio con i giocatori dall’ottimo sprint.

Quando si tira una punizione, la nostra idea è spesso quella di far gol. Tuttavia, un calcio di punizione indiretto è sempre più efficace, specie contro avversari umani, quando possiamo sfruttare i calci piazzati per dar vita a una nuova azione pericolosa. La quinta regola riguarda invece i corner: in difesa mandare il proprio difensore più alto a coprire, al centro dell’area. In attacco, meglio seguire le stesse regole dei calci di punizione.

Il Super Cancel (o ‘Annulla movimento’ in italiano) è il sesto consiglio: usarlo sempre sui tiri lunghi o comunque per opporsi anticipatamente agli avversari. Non sapete come si fa? Basta premere insieme R1+R2. L’ultimo consiglio è quello di sfruttare al meglio le tattiche, studiando le caratteristiche dei nostri giocatori, impostandone le posizioni ottimali anche a seconda del nostro stile di gioco.

HF4 | 24-09-2018 13:30