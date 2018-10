Pesante attacco di Briatore a Vettel e alla Ferrari

L'ex manager della Renault Flavio Briatore, quattro volte campione del mondo con Michael Schumacher e Fernando Alonso, intervenuto nel programma in podcast sul web di Nico Rosberg chiamato 'Beyond the Victory', non ha risparmiato le critiche nei confronti di Sebastian Vettel e della Ferrari, anche quest'anno a bocca asciutta.

"Vettel è stato il primo nemico di se stesso, bisognerebbe spiegargli che la gara è su 53 giri, non uno. Il suo incidente di Monza non ha avuto davvero molto senso. Sai di avere la macchina migliore, freni e stai dietro. Finito. Hai altri 50 giri per recuperare se invece finisci fuori, ne hai zero per farlo!".



"Se vuoi conquistare dei campionati, puntare solo a vincere le gare non funziona, bisogna anche accontentarsi di secondi e terzi posti", è la ricetta di Briatore, che poi concentra l'attenzione anche sulla scuderia di Maranello e sui frequenti errori di strategia.

"La Ferrari nelle ultime 3-4 gare ha compiuto errori di strategia che è difficile da comprendere, ci sono campionati che vinci, gestendoli. A un certo punto Hamilton si è dimostrato più veloce, in un campionato succede. Ma se cerchi sempre lo scontro diretto contro uno come Lewis, alla fine esci sconfitto".

"È qualcosa che ho già vissuto in passato con Alonso. Quando lotti per il campionato, vivi un livello di stress incredibile, la ricetta è riuscire a domarlo", conclude.

Martedì Hamilton ha spezzato una lancia in favore di Vettel, difendendolo dalle critiche feroci: "Credo che i media debbano mostrare un po' più di rispetto per Sebastian. Semplicemente non potete immaginare quanto sia difficile fare ciò che facciamo a questi livelli, ed è così per qualsiasi atleta che lotta al top del proprio sport. E' normale che si possa sbagliare dal momento che siamo uomini, ma ciò che conta è come si superano questi periodi di difficoltà", è quanto ha scritto il campione del mondo sui social.

SPORTAL.IT | 10-10-2018 13:25