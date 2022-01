Pesaro sorprende una pessima Olimpia. Messina: "Noi scadenti"

16-01-2022 14:43

Brutta sconfitta per l’Olimpia Milano a Pesaro: i meneghini sono stati battuti per 85-82 dai padroni di casa dopo i tempi supplementari. Top scorer dell’incontro Tambone per Pesaro con 21 punti e Hall per Milano con 15.

La squadra di Messina pur senza brillare dopo una partita in equilibrio si è ritrovata avanti sul +4 a 17 secondi dalla fine dei regolamentari, ma si è fatta raggiungere dalla VL e poi battere ai supplementari. Troppi i tiri liberi sbagliati dalla capolista della Serie A.

“Complimenti a Coach Luca Banchi e al suo staff. Pesaro ha vinto una partita molto combattuta in cui credo siano stati decisivi Tambone e Moretti – le parole di Messina in conferenza stampa -. Tambone con i suoi canestri da fuori e Moretti per come ha saputo gestire il ritmo della partita. Noi abbiamo fatto troppe scelte scadenti negli ultimi due minuti di partita quando avevamo un vantaggio che avrebbe potuto farci vincere la partita”.

“Purtroppo, ancora una volta nel finale abbiamo incassato un canestro da tre punti quando non dovevamo permetterlo e sbagliato troppi tiri liberi importanti. Sono difetti sui quali lavoreremo”.

