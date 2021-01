Petagna infortunato: mercoledì c'è la Juventus

Due assist e una prova da incorniciare nel match che il Napoli ha vinto largamente contro la Fiorentina per Andrea Petagna. In mezzo alle notizie positive però anche quelle negative, visto l’infortunio nella stessa gara vinta per 6-0 nel primo match della domenica.

L’ex attaccante di Milan e SPAL, infatti, ha rimediato un probema al polpaccio come evidenziato dallo stesso Napoli al termine della gara allo Stadio Diego Armando Maradona: “Andrea Petagna, sostituito nel finale di Napoli-Fiorentina, ha riportato un trauma contusivo al polpaccio sinistro”.

Un problema non di poco conto per Gattuso, considerando che mercoledì 20 gennaio il Napoli sfiderà la Juventus per la Supercoppa Italiana: azzurri e bianconeri a confronto per il primo trofeo ufficiale del 2021. A pochi giorni dal match, Petagna k.o.

Gattuso deve già fare i conti con i problemi di Osimhen, infortunato alla spalla e colpito dal coronavirus, nonchè con quelli di Mertens, che diverse settimane si è infortunato ed è appena tornato a disposizione del tecnico azzurro. 17 minuti contro la Fiorentina ma condizione ovviamente non al meglio.

Condizioni di Petagna da valutare nei prossimi giorni, ma per lui sarà dura giocare il match contro la Juventus. Possibile una nuova rivoluzione dunque in attacco, con Lozano che potrebbe inizialmente partire come prima punta, supportato da Politano, Zielinski e capitan Insigne.

OMNISPORT | 17-01-2021 18:18