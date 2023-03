Peter Sagan e la mountain bike, con vista su Parigi 2024

Il tre volte campione del mondo su strada: “Di questo ciclismo mi mancherà il viaggiare con la squadra, con gli amici”

28-03-2023 14:01

Peter Sagan a fine stagione scenderà idealmente dalla bicicletta da strada e tornerà al suo primo amore, la mountain bike, puntando sulle Olimpiadi di Parigi 2024. Parlando a Eurosport, il tre volte campione del mondo su strada, rivela: “Mi mancherà il gruppo della squadra, non quello in corsa. Spesso siamo in ritiro per settimane e ci spostiamo, ma farlo con il gruppo di amici è bello. Finché sarà così, nonostante i tanti giorni lontano da casa, saranno momenti belli. Scherziamo, ridiamo, facciamo tante cose insieme. Momenti piacevoli. Forse quella sarà l’unica cosa che mi mancherà: viaggiare e stare insieme alla squadra”.

Mountain bike primo amore per Sagan. Racconta: “Ho sempre vinto da quando avevo 9 anni, l’impennata era il mio modo di festeggiare. È stata l’esultanza che mi ha accompagnato per tutta la vita. Mentre le altre sono nate per scherzo con gli altri ragazzi, che mi chiedevano di fare determinate esultanze quando vincevo. Facevamo delle scommesse, mi dicevano: questa non ci riuscirai perché è troppo ignorante, allora mi divertivo a farle”.

Sagan dispensa consigli per i giovani: “Un giovane deve fare quello che gli piace. Se ama la strada, deve continuare lì. Se vuole fare MTB, la strada può diventare uno strumento, un allenamento. Però dopo dovrebbe concentrarsi sulla MTB, perché quando sei giovane sviluppi la tecnica, l’equilibrio, la potenza e la velocità. Da piccolo è più importante fare pista, MTB o BMX, rispetto alla strada. La strada è quasi solo watt e performance, mentre le abilità tecniche le sviluppi nelle altre discipline”.

Chiude: “Da Juniores riuscivo ad alternare strada e Mtb, ma poi ho dovuto decidere. Quando la Liquigas mi ha proposto di diventare professionista in strada, ho accettato subito. All’epoca era anche facile prendersi la responsabilità perché il ciclismo su strada era il massimo. Mi sono detto: se va male in strada, posso sempre tornare alla Mtb. Ho fatto la scelta giusta, m la Mtb è sempre stata la mia pssione. Bisogna anche godere del proprio lavoro. Il mio sogno è partecipare alla Olimpiadi di Parigi 2024 nella Mtb: sarà una sfida”.