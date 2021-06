Petkovic: "Così l'Italia arriva tra le prime 4"

Il ct della Svizzera Vladimir Petkovic fa i complimenti agli Azzurri dopo la partita dell’Olimpico: “L’Italia non arriva dalla Turchia, dall’inizio dell’Europeo, arriva da un percorso di 29 partite non perse, di giocatori che hanno grande qualità. Di squadra che ha competizione interna invidiabile. Se continuano così hanno possibilità di arrivare tra i primi quattro, ci sono altre squadre che competono, poi dipende dalle singole partite”.

“Abbiamo giocato contro un’Italia molto forte, ci ha creato problemi, non siamo stati al cento per cento. Abbiamo preso dei gol, non siamo stati sicuri e per noi non è normale. Qui tutti hanno fatto degli errori, non c’è stata una gara al 100%. Se lo fossimo stati sarebbe stato diverso. L’Italia ha corso 6 chilometri in più di noi, è un dato fisico e mentale. Li hanno percorsi ad alta velocità, è li che hanno fatto la differenza”.

OMNISPORT | 16-06-2021 23:56