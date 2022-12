05-12-2022 23:39

Banchero giocherà per l’Italia in futuro? Tutto potrebbe essere deciso nei prossimi giorni, come he riportato Gianni Petrucci: “Questa sera il direttore delle nazionali Salvatore Trainotti e il CT Gianmarco Pozzecco sono a vedere la sua partita negli States per parlare con lui”.

“Il mio sogno è averlo in Italia e avere un articolo più grande di quello che ha solitamente Mourinho”, ha concluso il presidente della Fip.