Petrucci: "Marquez torna per provare a vincere"

26-01-2022 20:15

La notizia più importante in MotoGP negli ultimi giorni è quella della presenza di Marc Marquez ai test di Sepang. L’otto volte Campione del Mondo tornerà su una MotoGP per la prima volta da quando ha vinto il GP dell’Emilia Romagna a ottobre 2021.

Danilo Petrucci non ha dubbi: “Marc Marquez è un talento incredibile, torna in MotoGP per provare a vincere e non per partecipare. Sarà il favorito insieme a Quartararo, ma c’è anche Bagnaia. La Ducati invece sarà la moto da battere”.

OMNISPORT