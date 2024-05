Pianese in C, il ds Cangi: "Si riparte da Prosperi. Sani, il presidente che tutti vorrebbero" ESCLUSIVA

Per un presidente che non si è mai nascosto, una squadra che non ha mai mollato. La Pianese ha vinto ed è di nuovo in Serie C. Lo è anche grazie al lavoro di Francesco Cangi, giovane direttore sportivo che ha saputo investire al meglio le risorse messe a disposizione dal patron Sani e dalla Stosa Cucine, storica realtà dell’imprenditoria italiana. La scelta di Fabio Prosperi, prima amico e poi allenatore, e un mercato di dicembre che ha fatto la differenza, per non arrivare con il fiato corto al rush finale di campionato. A cinque anni dall’ultima stagione in Lega Pro, si torna a sorridere alle falde del monte Amiata, nella splendida cornice di Piancastagnaio.

Francesco Cangi: “Pianese, che gioia. Bravo Prosperi, Sani presidente d’altri tempi”

La prima promozione da direttore sportivo non si scorda mai. È il caso di Francesco Cangi, ds che ha avuto l’onere e l’onore di costruire la Pianese che ha chiuso il suo campionato in vetta al girone E di Serie D. È di nuovo Lega Pro a Piancastagnaio, piccola realtà di circa 4.000 anime, che si candida ad essere la Picerno 2.0 del calcio professionistico nostrano. Ripercorrendo le tappe del successo bianconero, il direttore Cangi si racconta in esclusiva a Virgilio Sport, concentrandosi sulle emozioni vissute nel finale e sul rapporto con mister Prosperi e il presidente Maurizio Sani, protagonisti di una cavalcata tutt’altro che scontata. Il tutto, senza dimenticare i momenti difficili e il futuro che attende la Pianese in Serie C.

A quasi un mese da quel 28 aprile, è ancora vivo il ricordo della festa promozione e di quegli attimi finali a Seravezza. Un campionato vinto con una giornata d’anticipo, nonostante la presenza di piazze importanti e squadre più che attrezzate. Direttore, partiamo dalla fine.

“Le emozioni sono state forti, emozioni che non avevo mai provato sotto questa veste. Nonostante lo stress che si accumula, è stata veramente una gioia arrivare ai momenti di Seravezza, è stata una partita da cardiopalma, perché perdevamo 2-0, poi 2-1 e alla fine l’abbiamo rimontata. Poi abbiamo dovuto aspettare gli altri risultati e siamo riusciti a vincere con una domenica d’anticipo. Il presidente ci ha sempre chiesto di farlo divertire e di lottare per i playoff, lui ha sempre detto così. Poi noi siamo stati bravi, perché abbiamo sempre occupato la prima e la seconda posizione, non era scontato, perché era un girone veramente competitivo.

Fondamentale il suo intervento nello spogliatoio anche nei momenti difficili, arrivati a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio del girone di ritorno.

“Il direttore sportivo non si limita al cercare i giocatori. C’è stato un momento, tra dicembre e gennaio, che abbiamo fatto 6 pari di fila, pareggiando anche la prima di ritorno, con il Seravezza che c’ha sorpassato. Poi, avevamo lo scontro diretto con il Gavorrano e abbiamo vinto, tornando subito primi. Secondo me siamo stati molto bravi nei momenti di difficoltà, così come a 7 giornate dalla fine, con il Gavorrano che ci aveva sorpassato. Lì, siamo stati bravi a non scomporci, a credere nel lavoro e a discutere, ma sempre per crescere e raggiungere un obiettivo importante. Non eravamo la squadra da battere, ma lo siamo diventati strada facendo. Siamo riusciti ad essere più bravi delle difficoltà, diciamo”.