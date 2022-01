Piatek alla Fiorentina: ufficiale, avrà la numero 19

08-01-2022 12:54

Krzysztof Piątek torna in Serie A. Il polacco è infatti un nuovo giocatore della Fiorentina . Dopo averlo seguito in passato, stavolta l’attaccante ex Genoa e Milan torna effettivamente in Serie A per essere il secondo acquisto del gennaio viola dopo Ikoné, viola dopo aver lasciato il Lille.

Piatek è sbarcato a Firenze, dicendosi contento di essere tornato in Italia per vestiere la casacca della Fiorentina: in particolare vestirà la numero 19, per essere alternativa di Vlahovic e magari dare una svolta alla sua carriera davanti alla possibile cessione del serbo nel prossimo calciomercato estivo.

Il polacco si trasferisce alla Fiorentina “a titolo temporaneo con diritto di riscatto” , come comunica il club viola. Il riscatto dovrebbe essere fissato a 15 milioni di euro. Arrivato all’Hertha Berlino nel gennaio 2020 dopo aver deluso al Milan, Piatek proverà a ripetere i fasti dei suoi primi tempi in Italia, in particolare al Genoa: in rossoblù 13 goal in 19 presenze nella prima parte dell’annata 2018/2019.

Appena 12 goal in 56 presenze in Bundesliga per Piatek, che spera di poter cambiare la propria carriera in una piazza attualmente dalle grandi prospettive: con Italiano in panchina, la Fiorentina è tornata in corsa per la Champions League dopo anni difficili.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT