Piatek alza la posta ma il Milan pensa ad un'alternativa

Il Milan è alle prese con un momento delicato. I risultati sono scadenti e, in attacco, i gol non arrivano. Tra i giocatori sotto accusa c’è, sicuramente, Krzysztof Piatek. Il centravanti rossonero sta faticando enormemente in questa prima fase di stagione, tanto da non essere più tanto certo di poter restare al Diavolo fino al termine del campionato.

Il diretto interessato, attraverso le colonne di TVP Sport, si è ricandidato per un ruolo da protagonista nel Milan: “Ora valgo 36 milioni e farò di tutto per valerne 60/70 la prossima volta che cambierò squadra”, le parole del 24enne bomber di proprietà del club rossonero.

Dichiarazioni che fanno capire come la sua intenzione sia quella di continuare l’avventura al Diavolo. Un’aspirazione che non sembra andare di pari passo con la volontà dei vertici del club che starebbero valutando l’ipotesi del prestito durante la finestra invernale di mercato.

Intanto, il Milan sarebbe anche alla ricerca di una novità per l’attacco di Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic sarebbe ancora l’obiettivo primario, soprattutto se il club dovesse riuscire a sfoltire la rosa e incassare soldi freschi da reinvestire sul 38enne attaccante svedese.

Zlatan Ibrahimovic non sarebbe l’unica opzione. Tra gli attaccanti sotto osservazione ci sarebbe, secondo TYC Sports, anche Adolfo Gaich, attaccante argentino, classe 1999, in forza al San Lorenzo. Un nome che potrebbe diventare presto di moda.

Intanto Giorgio Perinetti, l’uomo che ha scovato Krzysztof Piatek, ha voluto dare il proprio sostegno all’attaccante polacco in crisi: “Il momento del Milan non lo sta aiutando ma un attaccante fa presto a risolvere i problemi“, le sue parole a Sky.

La sensazione è che il futuro del centravanti polacco del Milan sia legato alle prossime uscite dei rossoneri. Se dovesse far male, il prestito durante il mercato di gennaio diventerebbe una soluzione più che probabile.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 08:48