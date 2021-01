Pietro Lo Monaco non chiude la porta al Parma

Rivoluzione totale, sul campo e non solo.

Sembra essere questo il destino cui andrà incontro il Parma nelle prossime settimane. La proprietà è pronta a stravolgere l’organico per arrivare alla salvezza, ma dopo il cambio di allenatore con il ritorno di Roberto D’Aversa al posto di Fabio Liverani si profilano novità anche a livello dirigenziale.

Nelle ultime ore è circolato il nome di Pietro Lo Monaco, esperto dirigente con un passato importante soprattutto al Catania, cui il presidente Krause potrebbe offrire un posto al fianco del direttore sportivo Marcello Carli.

Il diretto interessato non ha smentito, manifestando anzi il proprio gradimento: “L’Interessamento fa piacere – ha detto Lo Monaco a ‘TuttoMercatoWeb’ – Penso che dopo aver fatto tanti anni di Serie A, tornare nella massima categoria per me potrebbe essere uno stimolo importante”.

“Sulla carta siamo in presenza di situazioni di classifica complicate, ma lottare è una cosa che mi è propria e non mi spaventa”.

OMNISPORT | 27-01-2021 10:59