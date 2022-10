Pinto: “La Roma deve migliorare, alla fine parla sempre il campo”

13-10-2022 20:01

A pochi minuti dal fischio di inizio della gara di Europa League della squadra giallorossa, a prendere la parola di fronte alle telecamere di Sky Sport è stato il gm Tiago Pinto che ha fatto un quadro attuale della situazione della Roma.

“Il mercato rappresenta al massimo il 30% del lavoro effettivo, poi parla il campo, la Roma deve imparare a curare ogni dettaglio al meglio”. “Purtroppo in Italia ti mettono sempre in difficoltà e giocare ogni tre giorni tra campionato ed Europa è ancora più complicato che altrove, noi però siamo la Roma e abbiamo sempre il dovere di rappresentare al meglio questi colori. Le parole di Mourinho? Crede intendesse dire che solo i soldi non bastano, se così fosse City e PSG dovrebbero collezionare Champions League, ci vuole anche altro”.

E sul capitolo attaccanti aggiunge: “Sì mi aspettavo qualcosa in più, ma non è assenza di qualità o di opportunità, manca un po’ di fiducia, con gli attaccanti a volte succede, ma siamo certi che la situazione si sbloccherà”.