Serie A, Roma: Tiago Pinto al lavoro per accontentare Mourinho

Una cosa è apparsa cristallina in questa prima parte di stagione della Roma: José Mourinho non è per nulla soddisfatto della rosa che ha a disposizione. Proprio per questo il General Manager Tiago Pinto è al lavoro per risolvere alcuni problemi evidenziati dallo Special One: nello specifico, si tratta per un mediano e per un terzino sinistro.

Secondo il Corriere dello Sport, Mourinho ha convinto i Friedkin ad intervenire per migliorare la rosa anche se Tiago Pinto non avrà grandi risorse economiche per farlo. Al momento attuale, i nomi per l’esterno sono tre: Pederson del Feyenoord, Henrichs del Lipsia in scadenza a giugno e Hugo Sique dello Standard Liegi, che costa almeno 7 milioni di euro.

Per il centrocampo in pole position rimane Zakaria, anche se nella giornata di oggi si registra l’inserimento delal Juventus.

