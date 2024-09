Nubifragio a Bergamo: Atalanta-Como rinviata a domani, 23 settembre, alle 20.45

I tre sopralluoghi effettuati al Gewiss Stadium hanno dato esito negativo. Così Tremolada ha mandato tutti negli spogliatoi dando appuntamento a domani.

Atalanta-Como è stata rinviata per impraticabilità di campo. Alla fine la decisione, apparsa inevitabile fin dal principio a causa dell’incessante pioggia che si è abbattuta su Bergamo in queste ore, è arrivata. Di tentativi per provare a giocare comunque ce ne sono stati fino alle 21.45 quando c’è stata la resa definitiva. Non si dovrà comunque attendere a lungo per assistere all’incontro: è infatti in programma per domani, 23 settembre, alle 20.45.

Atalanta-Como si gioca domani alle 20.45

Ci sono una cattiva ed una buona notizia. La prima è che Atalanta-Como non si gioca oggi: campo impraticabile data l’enorme quantità di pioggia che si è abbattuta su Bergamo. La seconda è che il recupero della sfida è di fatto imminente. Già domani, meteo permettendo, le squadre di Gasperini e Fabregas potranno scendere in campo alle 20.45 per chiudere così la quinta giornata di Serie A.

Tre sopralluoghi prima della definitiva rinuncia

Di sopralluoghi prima della definitiva rinuncia ne sono stati fatti diversi dall’arbitro Tremolada come da protocollo. Dal primo la situazione è apparsa immediatamente critica, mentre il secondo effettuato alle 21.15 aveva riacceso una fiammella di speranza. Quest’ultima è stata poi bruscamente interrotta col successivo e definitivo check effettuato insieme ai capitani delle due squadre con la decisione di mandare tutti negli spogliatoi e rinviare l’incontro di 24 ore.

Le scelte di Gasperini e Fabregas prima del rinvio

Prima del rinvio, le formazioni scelte da Gasperini e Fabregas avevano regalato qualche sorpresa. Una su tutte, l’esclusione dai titolari di Ademola Lookam, a cui era stato preferito De Ketelaere accanto a Retegui, con alle spalle Pasalic. Per il resto, fuori anche Ruggeri, al suo posto Zappacosta e dentro anche Kossounou e Djimsiti per Hien, con Kolasinac a completare il trio arretrato davanti a Carnesecchi. In mediana Ederson e De Roon, sulla destra Bellanova. Nel Como, prima da titolare per Van der Brempt e dentro anche Fadera e Nico Paz con le esclusioni di Da Cunha e Belotti. Domani c’è da vedere se i due tecnici confermeranno o meno le scelte fatte prima del rinvio.