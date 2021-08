Pioli "chiama" Ilicic al Milan: lo sloveno idea per la trequarti rossonera

Dopo le parole della settimana scorsa di Gian Piero Gasperini, che ha ammesso la volontà di Josip Ilicic di lasciare l’Atalanta già in questa sessione di mercato, diversi sono i club che si sono fatti avanti per lo sloveno.

“Alla fine della scorsa stagione ha manifestato la voglia di fare nuove esperienze. Si sta preparando a trovare una squadra che possa farlo giocare”.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, tra questi ci sarebbe anche il Milan, alla ricerca di un rinforzo per la trequarti da consegnare a Stefano Pioli prima dell’inizio del prossimo campionato di Serie A.

Sempre stando a quanto racconta Sky, le trattative tra il club rossonero e il giocatore vanno avanti da mesi, ma non c’è ancora alcun accordo con la Dea, che però, come scritto, ha aperto alla cessione.

Nel pomeriggio Gasperini ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida londinese contro il West Ham: in questa manca proprio il trequartista sloveno, in uscita.

I contatti tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni, anche in virtù del fatto che Ilicic ha già giocato sotto la guida di Pioli alla Fiorentina, nel 2017. Il futuro dello sloveno, comunque, sarà altrove: resta da capire se in rossonero o in un’altra piazza.

