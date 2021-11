Pioli e il Milan continueranno assieme: indiscrezioni confermate

25-11-2021 13:25

La vittoria di ieri sera del Milan contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano ha solo accelerato una trattativa che ormai tutti gli esperti di mercato davano ormai per scontata. Prestissimo Stefano Pioli firmerà il prolungamento di contratto coi rossoneri. Un rinnovo meritato alla luce degli incredibili risultati ottenuti dal tecnico da gennaio 2020 a ora, periodo nel quale ha riportato il Milan in Champions League dopo un’assenza infinita, e lo sta conducendo fino a una qualificazione per la quale tutto è ancora aperto.

Pioli-Milan, le parole di Massara prima della sfida all’Atletico

Gli indizi su una fortissima accelerazione della trattativa tra le parti si erano avuti già nel pre-partita di Atletico Madrid-Milan, con l’intervista al Direttore Sportivo rossonero Fredric Massara: “Pioli ha fatto un grande lavoro e lo sta facendo, siamo felici. C’è volontà reciproca di continuare il rapporto insieme, la situazione verrà definita presto. Questione di giorni? È possibile”.

Parole che già prima del bel successo per 1-0 che rimette in corsa il Milan (grazie anche all’aiuto del Liverpool vittorioso sul Porto) ma che soprattutto alla luce del bel risultato sanno di sentenza. Pioli e il Milan continueranno insieme? Certo che sì.

Pioli-Milan, la conferma del diretto interessato

Se non fossero bastate le parole di Massara, nel post-partita della Champions League l’intervista di Stefano Pioli sembrava aver già fugato qualsiasi dubbio rimanente circa un esito positivo della trattativa. Queste le sue parole: Se ho firmato? No, ma con il club sintonia, ci sono stima e fiducia reciproca, c’è empatia. Poi ci sono anche le idee e se continuiamo così anche con risultati la firma arriverà”.

Bisogna comunque riconoscere che non esiste una vera e propria fretta da entrambe le parti. Soprattutto da parte di Pioli, che non ha mai manifestato l’intenzione di fuggire da Milanello, ma anzi ha sempre ribadito la sua felicità al Milan e la sua volontà di rimanere a lungo. L’accelerazione va vista come la volontà da parte di Elliot di dare il giusto riconoscimento a un allenatore che sta facendo tornare grande il Milan senza investimenti faraonici o pretese di sorta, ma solamente col gioco, le idee e l’umanità.

Pioli-Milan, domani dovrebbe arrivare firma e annuncio

Secondo l’esperto di mercato Daniele Longo, ma riportato anche da altre testate come la Gazzetta dello Sport, domani sarà il giorno X per la firma del contratto e l’annuncio ufficiale da parte della società e dello stesso Pioli. La volontà della proprietà è annunciare la fumata bianca già prima della partita col Sassuolo in programma domenica 28 novembre a San Siro.

La svolta potrebbe essere arrivata anche dal ritorno di Ivan Gazidis a casa Milan. L’Amministratore Delegato rossonero aveva trascorso un periodo negli States per curarsi per una malattia di cui soffre da tempo. Ora che è tornato, si procederà a mettere tutto nero su bianco, per rinnovare un progetto tecnico che fino a questo momento sta dando ottimi risultati.

OMNISPORT